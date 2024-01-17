قبل ما تسافر.. إليك أوزان وأبعاد الحقائب المسموح بها على الطائرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

يتساءل الكثير من هواة السفر، حول الأبعاد المسموح بها لحقائب السفر التي يمكن حملها على الطائرة، حيث تختلف متطلبات شركات الطيران فيما يتعلق بهذا الأمر.

موقع "الخليج 365" يرصد خلال السطور القادمة كل ما يخص أوزان وأبعاد الحقائب حتي لا يتعرض الراكب لمواقف محرجة أثناء إنهاء إجراءات السفر..

في البداية فإن الأوزان والأبعاد المسموح بحملها للحقائب، تختلف من شركة طيران إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر ومع ذلك فهناك بعض القواعد العامة التي تتبعها معظم شركات الطيران للحفاظ على سلامة وراحة الركاب، ومنع أي مشاكل عند تخزين الأمتعة في الأماكن المخصصة داخل الطائرة.

ويتم قياس الأمتعة باستخدام ثلاثة أبعاد رئيسية هي (الطول والعرض والارتفاع)، ومعظم شركات الطيران تفرض قيوداً على الوزن المسموح به، وتُعتبر "شنطة" اليد، الحقيبة التي يحملها المسافرون معهم في الطائرة، تكون صغيرة إلى متوسطة الحجم ويتم وضعها في الرفوف العلوية فوق المقاعد في المقصورة، وتحتوي على الأغراض الشخصية الضرورية التي قد يحتاجها المسافر خلال الرحلة مثل الهاتف، والحاسوب اللوحي، والكتب، والمستندات الهامة، والأدوات الشخصية الأخرى.

كما أن هناك الحقائب المسجلة وهي التي يتم تسجيلها في مطار المغادرة ويتم وضعها في قسم الشحن الخاص بالطائرة، وتكون أكبر حجماً من حقائب اليد ويمكن أن تحتوي على الملابس والأغراض الشخصية الأخرى التي يحتاجها المسافر خلال الرحلة، ويتم تسليم الأمتعة المسجلة علي كاونتر إنهاء الإجراءات والمخصص لشركة الطيران في المطار ويستلمها الراكب عند وصوله إلى وجهته النهائية.

وبالنسبة للوزن المسموح به لحقائب اليد، فعادة ما يتراوح بين 7 كجم إلى 10 كجم ، وهذا الحد الأقصى للوزن المسموح به يمكن أن يختلف بين شركات الطيران وقواعد الدول المختلفة، كما يمكن أن تفرض بعض الشركات الجوية قيوداً أكثر على الوزن المسموح به، خاصة في حالة تذاكر الدرجة الاقتصادية، ويُسمح بحملها في اليد، فإن الأبعاد والوزن المسموح بها يختلفان من شركة طيران إلى أخرى.

وتعد هذه القياسات الشائعة والمعتادة التي تفرضها العديد من شركات الطيران بشكل عام:

- الطول: عادة ما يتراوح بين 55 سم إلى 56 سم.

- العرض: عادة ما يتراوح بين 35 سم إلى 40 سم.

- الارتفاع: عادة ما يتراوح بين 20 سم إلى 23 سم.

وهذه القياسات هي توجيه عام وقد تختلف قليلاً بين شركات الطيران المختلفة، قد تكون هناك بعض الشركات التي تسمح بأبعاد أكبر قليلاً أو قد تكون هناك بعض الشركات المنخفضة التكلفة التي تفرض قيوداً أكثر صرامة.

بينما الوزن المسموح به للحقائب المسجلة عادة ما يتراوح بين 23 كجم إلى 32 كجم، ويجب أن يتم التحقق من سياسة شركة الطيران الخاصة بك لمعرفة الحد الأقصى للوزن المسموح به ويكون مدون علي تذكرة السفر، وما إذا كانت هناك أية رسوم إضافية للأمتعة الزائدة، قد تكون هناك تفاصيل أخرى متعلقة بالمواد المحظورة أو القواعد الخاصة بالأمتعة التي يجب مراعاتها عند تسجيل الحقائب، تجنباً لأي مشاكل في المطار ويُنصح بالتحقق مسبقاً من قواعد شركة الطيران التي ستقوم بالسفر معها، عادةً ما تكون معلومات الأبعاد المسموح بها متاحة على موقع الويب الخاص بالشركة التي ستسافر معها، وقد يتم طرحها أيضاً خلال عملية الحجز أو في تذكرة السفر الخاصة بك.

ويكون لدى شركات الطيران محددات إضافية على الأبعاد والأوزان للحقائب في حالة الرحلات الداخلية أو الدولية طويلة المدى، بعض الشركات قد تسمح بأحجام أكبر للحقائب في درجة الأعمال أو الدرجة الأولى، وقد تكون هناك قيود إضافية عند استخدام طائرات صغيرة أو إذا كنت تسافر على رحلة مشتركة بين عدة شركات طيران ، ويجب الأخذ في الاعتبار أن قواعد الأمتعة قابلة للتغيير، وقد يتم تعديلها من قبل الشركات الجوية في أي وقت ، لذلك قبل السفر يفضل التحقق من آخر تحديثات سياسة الأمتعة لدى شركة الطيران الخاصة بك .