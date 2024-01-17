محاكمة 6 متهمين بقتل مواطن عمدًا بالمرج.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقده بمجمع محاكم شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 6 متهمين بتهمه قتل مواطنا عمدًا، والشروع في قتل 3 من أشقائه، في المرج.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حلمي قنديل وعضوية المستشارين محمد سمير الغراب، وسامح محمود السنوسي وأمانة سر محمد صابر ورجب شعبان.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات بينهم، بأن بيتوا له النيه وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا الأسلحة النارية وبعد أن ظفروا بالمجني عليه، أطلق أحدهم الأعيرة النارية صوبه، حال تواجد باقي المتهمين في مسرح الواقعة، للشد من أزره، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به إصابات في جسده.