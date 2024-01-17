بالأسماء.. 3 جثث ومصابان في سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استخرجت قوات الإنقاذ النهري جثامين ٣ أشخاص لقوا مصرعهم غرقا إثر سقوط سيارة ملاكي تقلهم بترعة المريوطية جنوب الجيزة.

الضحايا الثلاث هم محي الدين علي محمود 26 سنة يعمل مصور، محمد ناصر شهاب وهشام سعيد فتيح جميعهم يقيمون قرية منشأة دهشور.

ونجا من الحادث اثنان كانا بالسيارة وهما رمضان محمد 27 سنة ومصور يدعى هاني محمد 27 سنة.

البداية تعود إلى تلقي مأمور مركز البدرشين بمديرية أمن الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة بالترعة بقرية أبو صير.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع قطاع الجنوب.

رجال الإنقاذ نجحوا في استخراج شخصين على قيد الحياة دون إصابات وأفادوا "في ٣ تحت العربية غرقوا" وأمكن انتشالهم وإيداعهم ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي.