"قتلته بعد 33 يوم جواز".. ماذا حدث في عزبة "أحمد بك شكري"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل مأساوية شهدتها محافظة الشرقية، راح ضحيتها عامل في شركة نظافة يبلغ من العمر 30 عامًا، على يد زوجته بعد 33 يوم زواج فقط، بسبب خلافات بينهما.

في حلقة جديدة من "جرائم أسرية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل قصة مقتل عريس على يد زوجته بعزبة "أحمد بك شكري" التابعة لقرية العلوية بدائرة مركز شرطة الزقازيق خلال عام 2021.

المجني عليه، ارتبط بشريكة حياته بعدما رشحها له أحد أهالي القرية، رغم أنها كانت مطلقة ولديها طفلان، إلا أن الضحية قال حينها "ظروفها زي ظروفي"، وتقدم لها لخطبتها، وفي أقل من شهرين أتم زواجه منها.

بعد حفل الزفاف مباشرة بدأت الخلافات تدب بينهما، حتى أن الأسابيع الأولى للزواج شهدت الاتصال بأسرة الزوجة أكثر من مرة كي يضعوا حلًا لإبنتهم لكن ذلك كان دون جدوى "كل شوية تتخانق مع جوزها ومبتكبرش لحد".

"عايزه تتحكم في جوزها وكلمتها تمشي عليه" هكذا وصف أهل الضحية سبب الخلاف الدائم بين الزوجين، حتى أنها طالبته أكثر من مرة بالاتفاق على إعطائه الراتب الشهري الخاص به وتتولى هي الإنفاق عليه وعلى المنزل لكنه رفض كي لا يخضع لها.

أهل الضحية قالوا إن الزوجة كانت تعاقب زوجها خلال الأسابيع الأولى للزواج بهجره وعدم إعطائه حقوقه الشرعية، كي تجبره على طاعتها؛ لكنها لم تتمكن من الوصول إلى مبتغاها، رغم معاملته الحسنة لها.

صباح يوم الواقعة بدأ الخلاف يشتد بين الزوجة والضحية، حتى حضرت والدتها وزوج عمتها كي يصلحا بينهما وينصحاها بالحفاظ على زيجتها الثانية، لكن دون فائدة، فمع عودة الزوج من عمله في المساء تجدد الشجار بينهما مرة أخرى، وحينما طالبها زوج عمتها بالذهاب معها إلى منزل والدها لحين الصلح بينهما لكنها رفضت "مش همشي غير لما أخلص عليه".

أسرعت الزوجة إلى المطبخ وأحضرت سكينة وطعنت زوجها في القلب، حتى سال دمه وبدأت أسرته محاولات إنقاذه لكن دون جدوى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

بعد إبلاغ قوات الأمن بجريمة القتل تم القبض على المتهمة التي قالت في التحقيقات إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية على مصاريف المنزل، تطورت إلى مشاجرة وضربها، فلم تشعر بنفسها إلا وقد استلت سكين المطبخ وطعنته به ولم تقصد قتله.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول عامل مقيم عزبة أحمد بك شكرى التابعة لقرية العلوية، دائرة مركز شرطة الزقازيق، لمستشفى الأحرار، مصابًا بطعنة في القلب، وتوفي فور وصوله.

وتبين من التحريات الأولية، قيام "فاطمة. م" زوجة المجني عليه بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما، وتبين أنهما متزوجان منذ 33 يومًا، وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من ضبط الزوجة وإحالتها للنيابة العامة.

بعدها قررت النيابة العامة إحالة السيدة إلى المحكمة الجنائية لمحاكمتها فيما نُسب إليها من اتهام بالقتل العمد.