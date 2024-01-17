أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر معنا اليوم الأربعاء، لافته إلى انه يوجد منخفض الجوي بطبقات الجو العليا وبدأ تأثيره يقل على مصر، وبالتالي ستقل كمية الأمطار، لافته إلى أنها تنحسر فقط في الأماكن الساحلية في البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية،: "يوجد كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا والبحر المتوسط منخفضة بشكل كبير في قيم حرارتها، ومع وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، الأمر الذي ساعد على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

وتابعت: "سيكون هناك فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم على السواحل الشمالية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري".

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

-القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة مئوية.

-السواحل الشمالية 20 درجة مئوية.

-جنوب سيناء 24 درجة مئوية.

-شمال الصعيد 20 درجة مئوية.

-جنوب الصعيد 23 درجة مئوية.