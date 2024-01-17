أخبار مصر

قتيل ومصاب في مشاجرة التنقيب عن الآثار بالمنيا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ووفاة شخص بالمنيا وضبطت طرفي المشاجرة.

تبلغ لقسم شرطة ملوي بمديرية أمن المنيا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طرف أول: عامل متوفى، شقيقه مصاب بجرح طعني نافذ بالجسم) و(طرف ثان: 3 أشخاص اثنين منهم مصابان بجروح قطعية ونافذة بالجسم) وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم البعض محدثين وفاة أحدهم وإصابة الآخرين خلال قيامهم بالتنقيب على الآثار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة و الأداتين المستخدمتين في الواقعة (2 سلاح أبيض).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا