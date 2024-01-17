قتيل ومصاب في مشاجرة التنقيب عن الآثار بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ووفاة شخص بالمنيا وضبطت طرفي المشاجرة.

تبلغ لقسم شرطة ملوي بمديرية أمن المنيا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طرف أول: عامل متوفى، شقيقه مصاب بجرح طعني نافذ بالجسم) و(طرف ثان: 3 أشخاص اثنين منهم مصابان بجروح قطعية ونافذة بالجسم) وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم البعض محدثين وفاة أحدهم وإصابة الآخرين خلال قيامهم بالتنقيب على الآثار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة و الأداتين المستخدمتين في الواقعة (2 سلاح أبيض).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.