سطو مسلح على مزرعة.. ضبط المتهمين بإصابة شخص وسرقة أمواله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مرتكبي واقعة التعدي على مالك مزرعة دواجن بسلاح ناري وسرقة مبلغ مالي بالدقهلية.

تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل - مُصاب بعيار ناري.

بسؤال المُصاب قرر أنه حال تواجده بمزرعة الدواجن خاصته الكائنة بدائرة المركز، فوجئ بقيام شخصين مجهولين بالدلوف للمزرعة وبحوزة أحدهما سلاح ناري وقاما بالتعدي عليه وإطلاق عيار ناري تجاهه وإحداث إصابته والاستيلاء منه على مبلغ مالي من متحصلات بيع الدواجن بالمزرعة.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في الواقعة وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه وأقروا إنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.