دمج عملات.. حيلة 3 أشخاص للنصب على سيدة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 3 أشخاص بالقاهرة؛ لاتهامهم بالنصب والاحتيال على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالي منها بزعم استبداله لعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من سيدة بتضررها من أحد الأشخاص؛ لقيامها بالاتفاق معه على استبدال مبلغ مالي بعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، ولدى حضوره برفقة آخران واستبدال المبلغ وانصرافهما، اكتشفت قيامه بالنصب والاحتيال عليها من خلال دمج عملات محلية مع العملات الأجنبية المستبدلة.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة ثلاثة أشخاص، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.