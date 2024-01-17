لبيعهم صواريخ وسلاح.. تجديد حبس 3 أشخاص في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج الألعاب النارية والأسلحة البيضاء، على مواقع التواصل الاجتماعي ببولاق الدكرور.

رصدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تروج لبيع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.

وتم تحديد وضبط الفرد الذي يدير تلك الصفحة، وهو عامل توصيل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأمام النيابة العامة، اعترف المتهم بإدارة الصفحة والترويج للألعاب النارية والأسلحة البيضاء بالتعاون مع شخصين آخرين، وضبط بحوزتهما 10 قطع سلاح أبيض، 185 شمروخًا مختلف الأحجام، و182 قطعة ألعاب نارية، واعترفا بحيازتهما لهذه المضبوطات بهدف الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.