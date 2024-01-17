تديره سيدة.. سقوط كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبط كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية. تقوم على إدارته إحدى السيدات.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسكندرية)، أفادت بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، واتخاذها من مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية والزعم بمنحها الدارسين دورات تدريبية مهنية في مجالي التمريض والرعاية الصحية تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الطبية "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (جهاز حاسب آلي بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين احتوائه على برنامج فوتوشوب لتصميم وتعديل الشهادات والكارنيهات - نماذج شهادات اجتياز دورات تدريبية مهنية بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الجامعات - نماذج كارنيهات بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية).

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.