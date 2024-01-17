الداخلية تستقبل ذوي الإعاقة لاستخراج الأوراق الثبوتية بالمجان بمناسبة عيد الشرطة | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبل قطاعي الأحوال المدنية، الوثائق المواطنين من ذوي الإعاقة لاستخراج الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل)، لهم مجاناً، بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية، وتم تيسير وتسهيل إجراءات حصولهم على كافة الخدمات الشرطية.

كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنازل والمستشفيات لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع من بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم (بالمجان).

ولاقت تلك المبادرة قبولاً واستحساناً من قبل المواطنين، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات وتزامناً مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، وفي ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتفعيل الدور المجتمعي لكافة قطاعات الوزارة من خلال مشاركة المواطنين في مختلف المناسبات.