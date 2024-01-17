ارتكب 4 جرائم.. القبض على ميكانيكي تخصص سرقة السيارات بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على ميكانيكي، له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك"، وأنه وراء ارتكاب وقائع سرقات سيارات بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (فرد خرطوش، طلقتين من ذات العيار).

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه وارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف في السيارات المستولى عليها لدى عمليه "سيئا النية" (سائق، مالك مخزن خردة) تم ضبطهما وبحوزتهما سيارتين.

واعترفا بعلمهما بأن السيارات من متحصلات وقائع سرقة، وأضاف الثاني بقيامه بالتصرف في سيارتين بتقطيعهما وبيعهما، باستدعاء المجني عليهم واتهموهم بالسرقة . وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.