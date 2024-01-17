أخبار مصر

ارتكب 4 جرائم.. القبض على ميكانيكي تخصص سرقة السيارات بالسلام

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على ميكانيكي، له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك"، وأنه وراء ارتكاب وقائع سرقات سيارات بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (فرد خرطوش، طلقتين من ذات العيار).
وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه وارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف في السيارات المستولى عليها لدى عمليه "سيئا النية" (سائق، مالك مخزن خردة) تم ضبطهما وبحوزتهما سيارتين.
واعترفا بعلمهما بأن السيارات من متحصلات وقائع سرقة، وأضاف الثاني بقيامه بالتصرف في سيارتين بتقطيعهما وبيعهما، باستدعاء المجني عليهم واتهموهم بالسرقة . وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا