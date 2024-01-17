7 توصيات برلمانية عاجلة للنهوض بـ"مصر للطيران" بعد خروجها من "أفضل 100 شركة عالمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، أسباب خروج "مصر للطيران" من تصنيف أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم، ومن قائمة أفضل 10 شركات طيران عربيًّا.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، واللواء مهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار محمد إبراهيم موسى، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وحضر الاجتماع المهندس عبد الخالق محمد لطفي رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشركة "ميناء القاهرة الجوي"، وحسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة "إير كايرو".

وأكدت نورا علي أن "مصر للطيران" واحدة من أعرق الشركات العربية، وثاني أقدم شركة في إفريقيا، وكانت الأولى في الشرق الأوسط، والسابعة عالميًّا التي تنضم إلى اتحاد النقل الجوي الدولي (الإياتا)، وكانت من الشركات الرائدة عالميًّا في قطاع النقل الجوي.

وقال وزير الطيران إن استثمارات النقل الجوي منذ عام 2014 حتى 2023 تقدر بـ28.83 مليار جنيه؛ بما يعادل 660 مليون دولار، وتشمل مباني للركاب وبنية وتجهيزات ملاحة ومشروعات تحول رقمي وبعض التجهيزات الفنية بمنظومة المطارات.

ولفت الوزير إلى تطور حركة الركاب والطاقة الاستيعابية للمطارات والتي تقدر بعدد 33 مليون راكب بعام 2015 وصولاً إلى 43 مليون راكب لعام 2023، ومستهدف الوصول إلى 109 ملايين راكب في عام 2030.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بضرورة المراجعات الدورية لعوامل السلامة والأمان؛ خصوصاً في عقود تأجير وشراء الطائرات، ووضع معايير تقييم واضحة للأداء.

وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة الشركة القابضة والهيئات التابعة لها كأحد حلول معالجة القصور في الخدمات، ورفع كفاءة الأنشطة المقدمة وصولًا لتقديم الخدمات التي تتناسب وسمعة "مصر للطيران".

وطالبت اللجنة بفتح المنافسة أمام القطاع الخاص للمشاركة في التطوير بتقديم أفضل الخدمات والأسعار، بما يسهم في زيادة عدد السائحين.

وأوصت اللجنة بوضع معايير محددة لاختيار أطقم الضيافة وتدريبهم وتأهيلهم طبقًا للمعايير العالمية، وتوفير الزي الموحد المناسب، وتخفيض أسعار الشحن للسلع؛ لتكون منافسة للشركات الأجنبية لتشجيع التصدير للمنتج المصري.

وأوصت اللجنة أيضًا بإطلاق مبادرة مشتركة بين الوزارة، و"مصر للطيران"، وغرفة المنشآت الفندقية خلال إجازة نصف العام؛ لتخفيض أسعار التذاكر وعمل برامج تحفيزية للأسر المصرية؛ انطلاقًا من حرص اللجنة على أهمية التوعية للأجيال الناشئة.