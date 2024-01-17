مجموعة أجيبادم خلال 2023 .. عام حافل بالإنجازات

محمد اسماعيل - القاهرة - 5,5 مليون مريض.. و95% معدّل رضا المرضى

إعلان تحريري

كان 2023 عامًا حافلا بالإنجازات بالنسبة لمجموعة مستشفيات أجيبادم التركية. فقد تكلّلت مجهودات المجموعة بتحقيق الأهداف التي تمّ تحديدها في بداية السنة، وتتمّة عدّة مشاريع وبرمجة أخرى جديدة. مجموعة أجيبادم الرائدة في مجال خدمات الرعاية الصحية في تركيا، تستعدّ لدخول 2024 بشبكة مكونة من 24 مستشفى و15 مركزًا طبيًا في 5 دول تتوفّر على مرافق بجودة عالية مما يجذب المرضى من جميع أنحاء العالم.

حصلت مجموعة أجيبادم مؤخرًا على لقب بطل تصدير خدمات الرعاية الصحية في تركيا للسنة الثامنة على التوالي، وتخطط المجموعة لمواصلة استثماراتها عبر توسيع شبكتها وتعزيز خدماتها وتبنّي حلول مستدامة للمستقبل.

شبكة أوسع مع نقاط اتصال متعددة

خلال سنة 2023، قامت مجموعة أجيبادم بضمّ أكبر مستشفى خاص ومركز طبي تابع له يقعان في مدينة إزمير التي تُعدّ ثالث أكبر مدينة في تركيا. بينما في إسطنبول، وبعد افتتاح مستشفى أجيبادم أتاشهير في سبتمبر 2022، وهو المستشفى العاشر للمجموعة في مدينة إسطنبول، تمكنّت المجموعة من الحصول على شهادة الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي بإسم هذا المستشفى الجديدي خلال سنة 2023. تضم شبكة مستشفيات أجيبادم حاليًا 24 مستشفى و15 عيادة في خمس دول: تركيا وبلغاريا ومقدونيا وصربيا وهولندا.

بالإضافة إلى ذلك، عززت أجيبادم تواجدها على المستوى الدولي من خلال 58 مكتباً للإرشادات تعمل جميعها كنقاط للتواصل مع المرضى الأجانب في 29 دولة و53 مدينة. تقدم هذه المكاتب للمرضى خدمة مجانية تمامًا تتمثل في الحصول على رأي طبي ثانٍ من الأطباء في مستشفيات أجيبادم وربما خطط علاجية شاملة إذا قرروا طلب العلاج في تركيا. مع أكثر من 110 موظف، تقدم نقاط الصحة الاستشارات الطبية والدعم الشامل للمرضى الأجانب الذين يرغبون في السفر إلى تركيا لتلقي العلاج.

علاجات بمعدلات نجاح عالية عالمياً

مجموعة أجيبادم معروفة بقدرة أطبائها على التعامل مع الحالات الطبية المعقدة. بعد نجاح أول عملية فصل لتوأم سيامي من الكاميرون سنة 2020، تم خلال السنة الماضية فصل توأم آخر من الجزائر، صفاء وشفاء، في مستشفى أجيبادم بإسطنبول بعد عملية جراحية معقدة استمرت أكثر من 9 ساعات. في مجال آخر، تم إجراء عملية زرع كبد لطفل رضيع لا يتعدّى وزنه 8 كجم. كما تم علاج أكثر من 600 طفل يعانون من تشوهات خلقية في القلب بنسبة نجاح إجمالية تزيد عن 95%. كما تُعدّ مستشفيات أجيبادم الأولى في المنطقة التي تستعمل العلاج بالخلايا التائية وهو علاج مبتكر للسرطان يستخدم الخلايا المناعية لمهاجمة الأورام الخبيثة. واصلت مجموعة أجيبادم الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا المتطورة لتقديم أفضل رعاية للمرضى. مع فريق يضم أكثر من 3400 طبيب و5000 ممرضة من أفضل المتخصصين في الرعاية الصحية.

الإستثمارات في التكنولوجيا الجديدة والإبتكارات

تتميز مجموعة أجيباديم بمراكزها المتميزة التي تقدّم خدمات بمعايير الجودة العالمية، منها المراكز المتخصصة في علاج الأورام، وطب الأعصاب وجراحة الأعصاب، وزراعة الأعضاء والنخاع العظمي، ورعاية القلب، ورعاية الأطفال، وعلاج العقم، وجراحة العمود الفقري، والطب الرياضي.

يعد علاج السرطان أحد مجالات الاهتمام الرئيسية لمجموعة أجيبادم التي تزود أطبائها بأحدث المعدات المتوفرة في العالم. يمكن للمرضى في مستشفيات أجيبادم الاستفادة من أحدث التكنولوجيات الطبية مثل أجهزة العلاج الإشعاعي، بما في ذلك السايبرنايف للجراحة الإشعاعية الطفيفة، بالإضافة إلى جهاز أيقونة الجامانايف لعلاج أورام وبعض أمراض الدماغ، وجهاز ليناك الذي يجمع بين المسرع الخطي والتصوير بالرنين المغناطيسي، وجهاز إيثوس الذي يستعمل الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان. تواصل مجموعة أجيبادم الاستثمار في أحدث التكنولوجيات الطبية لضمان أعلى مستوى من السلامة والدقة وكفاءة العلاج لمرضاها.

تأهيل الأجيال القادمة في مجال الرعاية الصحية

إنّ مجموعة أجيبادم هي أول مزود لخدمات الرعاية الصحية في تركيا، لذلك من المنطقي أن تدمج في منظومتها مؤسسات للتعليم العالي تسهر على إعداد الأطر التي ستعمل في مِسساتها في المستقبل. تم إنشاؤ جامعة أجيبادم خلال سنة 2007 من قبل وقف أجيبادم للصحة والتعليم كمؤسسة غير ربحية. تقوم الجامعة بتدريب الجيل القادم من المهنيين في الطب والصيدلة والهندسة الطبية والعلوم الصحية والعديد من الفروع الأخرى. تستضيف جامعة أجيبادم مركزًا للتدريب عبر المحاكاة السريرية يتلقى فيه طلاب كلية الطب و مدرسة التمريض تكوينا شاملا في مكان يشبه بحدّ كبير المستشفى. كما توجد مختبرات بحثية، ومركز للتصميم الحيوي، وغرف لتدريب الأطباء تم إنشاء جميعها لتطوير المهارات المتقدمة والمعرفة. تٌوظّف جامعة أجيبادم 733 موظفًا، وتحتضن كلياتها 5596 طالبًا، وقد أثمرت جهودها التعليمية ب 8675 خريجًا في برامج البكالوريوس والدراسات العليا. تجذب جامعة أجيبادم الطلاب من جميع أنحاء العالم، خلال العام الدراسي 2022-2023، اختار 280 طالبًا أجنبيًا جامعة أجيبادم لمواصلة تعليمهم العالي.

بدأت جامعة أجيبادم في تنفيذ مشاريع كبرى للتقليص بصمتها الكربونية. وبمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية في أكتوبر 2023، أعلنت جامعة أجيبادم أنها تمك"نت من إنتاج 100% من طاقتها من المصادر الطبيعية، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتعادل استثمارات الطاقة هذه زراعة 300 ألف شجرة على مساحة 2 مليون متر مربع. بفضل هذه المبادرة، إستطاعت جامعة أجيبادم تفادي طرح 7500 طن من ثاني أكسيد الكربون في غلافنا الجوي سنويا.

5.5 مليون مريض سنويا، بمعدل رضا يصل إلى 95%

خلال سنة 2023، زار أكثر من 5.5 مليون مريض مستشفيات أجيبادم لتلقي العلاج. واستنادًا إلى استبيانات المرضى، فقد تجاوز معدل رضاهم 95% على الخدمات المقدمة لهم. أكثر من 50.000 مريض أجنبي من 5 قارات و 96 دولة اختاروا مستشفيات أجيبادم للعلاج. من الطب التجميلي إلى العلاجات الأكثر تعقيدًا، بما في ذلك الجراحة طفيفة التوغل والجراحة الروبوتية، رحبت الفرق المتخصصة بكل مريض من خلال الخبرة والتواصل.

إعادة التأهيل بالروبوت – تلف العصب الفقري: واجهت امرأة من الكويت شللاً جزئيًا بسبب تلف العصب الشوكي أثناء إجراء عملية جراحية في بلدها. على الرغم من أنها طلبت العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، إلا أن حالتها لم تتحسن وظلت تعاني من الشلل والألم المستمر. ولم يتم ملاحظة تحسّن في حالاتها إلا بعد انضمامها إلى برنامج إعادة التأهيل بالروبوت التابع لمجموعة أجيبادم. بعد إنتهاء برنامج العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الذي دام 9 أشهر، أصبحت السيدة رقية قادرة على المشي بشكل مستقل والقيام بأنشطتها اليومية من جديد.

جراحة الدماغ والأعصاب - علاج ورم الغدة النخامية بالمنظار: مريضة رومانية تبلغ من العمر 34 عامًا تعاني من انخفاض الرؤية في العين اليمنى. تم تشخيصها بورم غدّي فوق السرج وغير إفرازي قياسه 45 ملم. تمت إزالة الأورام حول الشريان السباتي والأعصاب البصرية، فاستعادت المريضة قدرتها على الرؤية دون مضاعفات.

جراحة المسالك البولية - اكتشف ميروسلاف، رجل صربي يبلغ من العمر 49 عامًا، أنه يعاني من سرطان المثانة، فاختار العلاج في مستشفى أجيبادم في إسطنبول. تمت إزالة المثانة السرطانية بالمنظار. ثمّ تم إجراء عملية إعادة بناء المثانة الجديدة باستخدام جزء من أمعائه الدقيقة. بفضل هذا الإجراء،تعافى ميروسلاف من السرطان وأصبح يعيش حياة صحية وسعيدة بفضل المثانة المعاد بناؤها.