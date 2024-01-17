أسرة سوداني متهم بقتل والدته: لا يعاني من أمراض نفسية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق في واقعة مقتل سيدة على يد نجلها في نوبة غضب، بمنطقة المنيل.

وقال أشقاء المتهم، في أقوالهم إنه لا يعاني من أية أمراض نفسية، ويوم الواقعة تشاجروا مشاجرة طبيعية مُعتادة، ولم يخيل أحد أن يقوم المتهم بقتل والدته، بعد تعرضه لنوبة غضب شديدة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان يتعاطى أية مواد مخدرة من عدمه.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تشاجر شاب سوداني مع والدته المُسنه، داخل المنزل، بسبب خلافات عائلية، فأخذ سلاح أبيض "سكين" وقام بطعنها طعنه نافذة، أودت بحياتها في الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يعيش مع والدته وأشقائه بمنطقة المنيل، ويوم الواقعه، تشاجر مع والدته، وتملكت منه نوبة غضب وعصبية شديدة، ثم قام بطعنها في الصدر، وبنقل الأم إلى المستشفى توفيت قبل إسعافها.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد بوجود قتيله بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المنيل، وبالانتقال والفحص، تبين مصرع سيدة علي يد نجلها، وتم ضبط المتهم، ونقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة