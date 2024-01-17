"صراخ وعلاقة غير مشروعة".. كيف قادت الصدفة ضابط شرطة لاكتشاف جريمة خطف وتعذيب بالتجمع؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن أحد ضباط الشرطة من كشف جريمة "خطف وتعذيب" شاب على يد 4 متهمين بمنطقة التجمع الخامس.

وقادت الصدفة ضابط الشرطة من اكتشاف الواقعة أثناء توجهه إلى منزله بمنطقة التجمع الخامس، حيث سمع صراخات شاب ولاحظ قيام مجموعة من الأشخاص بخطفه وتعذيب بحجة تأديبه لإقامته علاقة مع شقيقة خطيبة أحدهم.

البداية بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ من أحد ضباط الشرطة تصادف سيره بسيارته عن واقعة خطف مواطن وتعذيبه لإجباره على توقيع إيصالات أمانة بدافع الانتقام منه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه حال مرور ضابط شرطة بمنطقة التجمع الخامس ليلا متوجها لمنزله سمع صراخات أحد الأشخاص، توجه الضابط لمصدر تلك الاستغاثات حيث فوجئ بـ 3 أشخاص وفتاة يحتجزون شابا بعد اختطافه واقتياده للمنطقة لإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة.

وبينت التحقيقات أن تبين أن المتهمين 3 شبان وفتاة، اتفقوا فيما بينهم علي خطف المجني عليه بعدما أخبرتهم المتهمة الرابعة وهي شقيقة خطيبة المتهم الأول أنه أقام معها علاقة غير شرعية بعدما وعدها بالزواج، وتهرب منها ولم يفي بوعده وهو ما دفعهم للتخطيط وارتكاب الجريمة.

وتمكن ضابط الشرطة من إبلاغ مباحث القسم ونجحت قوات الأمن في القبض علي المتهمين وتحرر محضر بالواقعة لتأمر النيابة بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وإستكمال تحريات المباحث.