السياحة تكشف تفاصيل تحقيق رقم قياسي في الحركة الوافدة لمصر خلال 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، تفاصيل تحقيق الدولة المصرية رقما قياسيا في عدد السياح الوافدين إلى مصر عام 2023.

وقالت نائب وزير السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن 2023 انتهى بتحقيق الرقم الذي استهدفته الدولة، مؤكدة أن مصر استهدفت الوصول إلى 15 مليون سائح خلال العام المنصرم الذي شهد تحقيق أرقاما قياسية لحجم السياحة الوافدة.

ولفتت إلى أن هناك أضلاع مهمة لتطوير ودعم السياحة، أبرزها زيادة عدد الغرف الفندقية لا سيما في القاهرة الأقصر وأسوان والساحل الشمالي لاستيعاب الطلب بالإضافة إلى تطوير المطارات كون الدولة المصرية تدار سياحيا عبر المطارات الأساسية والتي يصل عددها 11 مطارا لاستقبال السائحين بجميع رحلات الطيران، مضيفا أن الدولة المصرية تستقبل العديد من رحلات الطيران لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وأوضحت أن الدولة تدعم جلب السائحين عبر 2400 شركة سياحية مصرية، لافتة إلى أن 15 مليون سائح حققوا فرضيا نحو 15 مليار دولار 2023.

ووجهت نائب وزير السياحة والآثار، الشكر كافة الجهات التي عملت مع وزارة السياحة وسهلت إجراءات التأشيرات مما مكن من دخول عدد كبير من السائحين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تستهدف 18 سوق سياحي لتنوع السياحة الوافدة إلى مصر.

وأكدت شلبي، أن المقاصد السياحية المصرية لم تتأثر بالظروف المحيطة في المنطقة؛ لزيادة الإقبال عليها باستمرار، مضيفة أن المطارات السياحية تتميز بسرعة الإنجاز في التعامل مع السياح.

وأشارت نائب وزير السياحة، إلى أن زيادة رفع الوعي بأهمية السياحة ينعكس على الاستثمارات القادمة لمصر ويفيد كل «جيب» مواطن مصري، مشددة على ضرورة مواجهة التصرفات السلبية التي تواجه السياح.

وحول ملف السياحة العلاجية في مصر، نوهت بأن وزارة السياحة تتعاون بشكل وثيق مع وزارة الصحة في ملف السياحة الصحية، مؤكدة أن السياحة العلاجية على أولويات الوزارتين، وهناك تنسيق كبير في هذا الاتجاه.

وتابعت ، أنه جار إعداد استراتيجية لدخول السوق السياحة العلاجية وزيادة السياحة الاستشفائية في سيوة وسانت كاترين.