التموين: استقرار في سوق الذهب وتوقعات بتراجع الأسعار بالبورصات العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الطنيني:

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت اليوم تراجعا عن أمس الذي سجل 3440 جنيها لعيار 21.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 21 سجل 3370 جنيها، مضيفا أن هناك استقرار في سوق الذهب مع توقعات بتراجع الأسعار في البورصات العالمية لا سيما مع تسجيل سعر أوقية الذهب حاليا 2002 دولار بانخفاض 25 دولار.

وأوضح فرج أن هناك خبر إيجابي اليوم يتعلق بإعلان وزارة البترول اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات، مضيفا أن المنجم يحوي احتياطي استراتيجي بحوالي 290 ألف طن والذي سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.

وأكد مستشار وزير التموين، أن الدولة المصرية بها مناطق كثيرة ما زالت بكر وتحتاج للعمل لإنتاج ما فيها من الذهب الذي يعد يساوي العملة الصعبة والدولار.

ونفى حقيقة ما يتم تداوله حول مغادرة عدد من شركات التنقيب عن الذهب، قائلا: هذا المجال مجال اقتصادي واعد جدا والشركات التي تعمل فيه تكون عوائدها من الذهب لذلك لا تحتاج لتغيره إلى دولار كونه يساوي كل عملات العالم.

وطالب الدكتور ناجي فرج، بضرورة تدشين منطقة حرة لتداول سبائك الذهب، وإلغاء الرسوم على الذهب الوارد من الخارج، مؤكدا أن إتاحة الذهب يعطي انتعاشة وقوة للاقتصاد والجنيه المصري.

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