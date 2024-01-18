"الأوقاف" تعلن لوحة شرف أئمة المنوفية لعام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، لوحة الشرف لأئمة مديرة المنوفية لعام 2023، ضمن بالتطوير المستمر لبرامجها الدعوية، والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية تكريم وتشجيع العاملين بها من أجل تحفيزهم على تطوير قدراتهم وتعزيز التفاني وتحسين وجودة الأداء الدعوي، وخاصة المتميزين من الأئمة الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وأوضحت في بيان لها، الأربعاء، يسرنا أن لوحة شرف أئمة أوقاف مديرية أوقاف المنوفية لعام 2023م، وذلك على النحو التالي:

1. الشيخ أسامة السيد محمد حسن سعفان المنوفية قادة فكر - التميز الوظيفي 2023م

2. الشيخ صبري عبد الباقي سلامة علام المنوفية دورة قادة فكر2023م

3. الشيخ هشام محمد عبد العزيز عبد الغني محمد المنوفية دورة قادة فكر2023م

4. الشيخ مصطفى عبد الواحد إبراهيم شمس الدين المنوفية دورة قادة فكر2023م

5. الشيخ القاسم محمد محمد جعفر المنوفية دورة قادة فكر2023م

6. الشيخ حمادة عيد عبد العزيز حمدان المنوفية دورة قادة فكر2023م

7. الشيخ نبيل شعبان السيد الديب المنوفية دفعة الشيخ الشعراوي

8. الشيخ سعيد محمد سعيد محمد المنوفية دفعة الشيخ الشعراوي

9. الشيخ أحمد إبراهيم عبد السميع إبراهيم منصور المنوفية دفعة الشيخ الشعراوي

10. الشيخ طارق محمد دياب أبو خشيم المنوفية دفعة الشيخ الشعراوي