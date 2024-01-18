متحدث "العمل" يكشف خطة دعم الفئات الأكثر احتياجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن وزارة العمل تدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ليس فقط بتوفير مسكن أو بيئة لائقة لهم، بل أيضًا بالتعامل معهم بشكل كريم، وتوفر لهم فرص عمل مُختلفة، وأن ذوي الهمم على رأس أولويات سوق العمل.

وأضاف "خضر"، لـ"الخليج 365"، في تصريحات خاصة، أن الوزارة تهدف لدمج الفئات الأكثر احتياجًا بسوق العمل، وتتحرك بسياسة الحصر والتدريب والتشغيل، حيث تم حصر ما يقرب من 80 % من المنشآت؛ لمعرفة نسبة استيفاء تعيين الـ5 % من ذوي الهمم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن كل العمليات التدريبية والبرامج المختلفة يوجد منها نسبة لذوي الهمم وبالمجان؛ لتأهيلهم لسوق العمل.

وأشار، إلى أن عملية التشغيل وآخر إحصائية لوزارة العمل كشفت عن تعيين 10 آلاف و579 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص عام 2023 فقط، قائلًأ: "هذا ليس كلام على ورق، بل واقع من خلال بيانات التأمينات الاجتماعية".

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