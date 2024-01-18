عضو غرفة السياحة: ارتفاع أسعار عمرة رجب الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن برامج العمرة لشهر رجب شهدت زيادة في الأسعار؛ نتيجة زيادة أسعار العملة الصعبة.

وأضاف "وحيد"، لـ"الخليج 365"، في تصريحات خاصة، أن سعر برامج العمرة الاقتصادية يبدأ من 35 ألف جنيهًا، خلال الوقت الحالي.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن سعر برامج العمرة الـ5 نجوم تبدأ من 65 ألف جنيهًا.

وأشار، إلى أن الاقبال من المواطنين في الوقت الحالي على برامج العمرة ليس كبيرًا من المواطنين، وأنه من الوارد ارتفاعه خلال الفترة القادمة.

وتابع عضو غرفة شركات السياحة، أنه بلغ أعداد الُمعتمرين حتى الآن 430 ألف مُعتمر.

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