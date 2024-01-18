"طاهر" يطلب تطليق زوجته: "بترجع كل يوم سكرانة من الكباريهات"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم " طاهر. ح"، 33 سنة، سائق، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها تطليق زوجته للضرر منها مبررًا طلبه "بتخرج بالليل تشرب خمرة في الكباريهات. وبترجع سكرانة".

يقول الزوج: تعرفت على "شيماء"، 26 سنة، أثناء تواجدها بمناسبة خاصة بأحد الأصدقاء، بعدها تولدت بيننا علاقة عاطفية دامت 4 أشهر. ثم تقدمت لخطبتها ولم يمر سوى 4 أشهر فقط وتم تحديد موعد الزفاف، وانتقلنا للمعيشة سويًا بعش الزوجية.

يكمل الزوج: "مرت الأيام الأولى من الزواج في سعادة حتى ظهرت عيوب زوجتي، زوجتي تطالبني يوميًا بالنزول ليلاً إلى الملاهي الليلية والسهر وشرب الخمور.

يقول الزوج: حاولت تغيير زوجتي لكنها لا تريد ذلك، فهي تريد هذه الحياة الغريبة على عادات أسرتي.

يضيف "طاهر": لم أجد فيها الزوجة التي حلمت بها، تحولت لشخص يفضل الجلوس خارج المنزل والهروب منها باستمرار، وبعد فترة طالبتها بالطلاق لكنها لم توافق.

يختتم الزوج: مباشرة لجأت الى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس وأقمت دعوى تطليق حملت رقم 2736 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.