أخبار مصر

"طاهر" يطلب تطليق زوجته: "بترجع كل يوم سكرانة من الكباريهات"

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم " طاهر. ح"، 33 سنة، سائق، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها تطليق زوجته للضرر منها مبررًا طلبه "بتخرج بالليل تشرب خمرة في الكباريهات. وبترجع سكرانة".

يقول الزوج: تعرفت على "شيماء"، 26 سنة، أثناء تواجدها بمناسبة خاصة بأحد الأصدقاء، بعدها تولدت بيننا علاقة عاطفية دامت 4 أشهر. ثم تقدمت لخطبتها ولم يمر سوى 4 أشهر فقط وتم تحديد موعد الزفاف، وانتقلنا للمعيشة سويًا بعش الزوجية.

يكمل الزوج: "مرت الأيام الأولى من الزواج في سعادة حتى ظهرت عيوب زوجتي، زوجتي تطالبني يوميًا بالنزول ليلاً إلى الملاهي الليلية والسهر وشرب الخمور.

يقول الزوج: حاولت تغيير زوجتي لكنها لا تريد ذلك، فهي تريد هذه الحياة الغريبة على عادات أسرتي.

يضيف "طاهر": لم أجد فيها الزوجة التي حلمت بها، تحولت لشخص يفضل الجلوس خارج المنزل والهروب منها باستمرار، وبعد فترة طالبتها بالطلاق لكنها لم توافق.

يختتم الزوج: مباشرة لجأت الى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس وأقمت دعوى تطليق حملت رقم 2736 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا