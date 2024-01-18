نشرة التوك شو| اكتشاف منجم جديد للذهب ومنظومة رقمية لضبط أسعار السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

خبير اقتصادي: وجود سعرين للصرف يقلل تحويلات العاملين بالخارج

قال الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، إن التضخم عقاب جماعي، فحينما ينفلت يحدث ارتفاع كبير في الأسعار.

وأضاف نافع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": ،اليوم الأربعاء حينما يكون التضخم في المتوسط 38% خلال العام الماضي، فإن المستثمر لا يكون راغبا في دخول السوق المصري".

وأكمل نافع:"مصادرنا من الدولار معروفة، فهي الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والمشكلة تكمن في أن هناك عوامل خارجية تهدد هذه المصادر، حيث بدأنا نفقد نحو 30% من الإيرادات ونتمنى أن تكون أزمة مؤقتة، ولن نستفيد من تحويلات العاملين طالما هناك سعر بعيد عن السعر الرسمي".

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التموين: استقرار في سوق الذهب وتوقعات بتراجع الأسعار بالبورصات العالمية

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت اليوم تراجعا عن أمس الذي سجل 3440 جنيها لعيار 21.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 21 سجل 3370 جنيها، مضيفا أن هناك استقرار في سوق الذهب مع توقعات بتراجع الأسعار في البورصات العالمية لا سيما مع تسجيل سعر أوقية الذهب حاليا 2002 دولار بانخفاض 25 دولار.

وأوضح فرج أن هناك خبر إيجابي اليوم يتعلق بإعلان وزارة البترول اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات، مضيفا أن المنجم يحوي احتياطي استراتيجي بحوالي 290 ألف طن والذي سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.

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"الاتصالات" يكشف تفاصيل منح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، تفاصيل منح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G لمدة 15 سنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أنه تم منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس لشبكات المحمول، لافتا إلى أن الرخصة تكون مدتها 15 سنة؛ لمواكبة التطور التكنولوجي في المناطق وتحسين الشبكة في كل المحافظات.

وأوضح أن تحديث الخدمات الجديدة يساعد على تطوير الخدمات وتحسن جودة الإنترنت؛ لمواجهة استخدام البيانات العالي، مشيرا إلى أن قيمة رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس بلغت 150 مليون دولار.

وأشار إبراهيم إلى أن أسعار الإنترنت ارتفعت بسبب أنه منذ 2017 لم تحدث زيادة في الأسعار، وتم رفعها بسبب غلاء أسعار المكونات وأسعار الدولار، والنسبة الإجمالية للزيادة على الباقات خاصة ذات الشريحة العليا لا تتعدى 10%.

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خبير اقتصادي يكشف كواليس خروج "الشايع الكويتية" من بعض علاماتها في مصر

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تداعيات خروج مجموعة الشايع من بعض علاماتها التجارية في مصر.

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن مجموعة الشايع تتخارج من بعض علاماتها التجارية في مصر بسبب أزمة الدولار رغما عنها.

وأشار بدرة إلى أن المجموعة لديها أكثر من 50 ألف عامل في المنطقة، وتقول البعض على أن هناك مشكلات في السوق المصري أمر يضر بالاقتصاد المصري، مؤكدا أن هناك بعض المستثمرين يتخارجون من الاقتصاد وخاصة في الذهب، معلقا: لابد من صدور بيان يعلق على تخارج مجموعة الشايع من مصر.

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أحمد موسى يكشف تفاصيل خروج مجموعة الشايع الكويتية من مصر

كشف أحمد موسى عن خروجً مجموعة الشايع الكويتية من مصر، مبينا أنه تم ترويج أخبارا سلبية بشأن إغلاق مجوعة الشايع الكويتية 100 متجر لعلامات تجارية مشهورة تابعة لها في مصر؛ لافتا إلى أن ذلك بسبب أزمة الدولار وعدم استقرار العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي، منوها أن بعض المحال التي تعمل في الملابس المستوردة تواجه صعوبات في الاستيراد بسبب نقص الدولار.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن مجوعة الشايع الكويتية قد تضطر لغلق بعض العلامات التجارية، وهذا الأمر يثير مخاوف لدى المواطنين، خاصة أنها مجموعة استثمارية كبيرة، مشددا على ضرورة وضع خطط سريعة لمعالجة الأزمة التي قد تتوسع لدى بعض المستثمرين الآخرين.

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السياحة تكشف تفاصيل تحقيق رقم قياسي في الحركة الوافدة لمصر خلال 2023

كشف غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، تفاصيل تحقيق الدولة المصرية رقما قياسيا في عدد السياح الوافدين إلى مصر عام 2023.

وقالت نائب وزير السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن 2023 انتهى بتحقيق الرقم الذي استهدفته الدولة، مؤكدة أن مصر استهدفت الوصول إلى 15 مليون سائح خلال العام المنصرم الذي شهد تحقيق أرقاما قياسية لحجم السياحة الوافدة.

ولفتت إلى أن هناك أضلاع مهمة لتطوير ودعم السياحة، أبرزها زيادة عدد الغرف الفندقية لا سيما في القاهرة الأقصر وأسوان والساحل الشمالي لاستيعاب الطلب بالإضافة إلى تطوير المطارات كون الدولة المصرية تدار سياحيا عبر المطارات الأساسية والتي يصل عددها 11 مطارا لاستقبال السائحين بجميع رحلات الطيران، مضيفا أن الدولة المصرية تستقبل العديد من رحلات الطيران لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

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"متحدث الوزراء" يكشف عن منظومة جديدة لضبط أسعار السلع الفترة المقبلة

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الفترة المقبلة ستشهد ضبط أسعار السلع في الأسواق، وذلك وفق منظومة رقمية تعتمد على تجميع البيانات وتسجيل معلومات المنتج والشركات.

وقال متحدث الحكومة - في اتصال هاتفي مع فضائية "صدي البلد" لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء اليوم، إنه ستكون هناك قرارات إيجابية سيتم إعلانها بعد اعتمادها، مشيرا إلى أن القرارات ستكون إيجابية وتصب في صالح دعم القطاع الخاص ودعم الاستثمار وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة.

وأشار إلى أنه بناء على التوجيهات الرئاسية عن الفترة المقبلة بشأن الحوار المجتمعي وكذلك الحوار مع المتخصصين، صدر قرار اليوم من مجلس الوزراء ببدء أولى جلسات الحوار الوطني مع المتخصصين حول وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

وأوضح أن الحوار جرى حول المحور الأول من الوثيقة، وهو متعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني حول الوثيقة، التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ستستمر؛ حتى يتثنى تشكيل نوع من التوافق على أهم التوصيات الصادرة عن الوثيقة والتي يمكن الاستفادة منها، خلال الفترة المقبلة.

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