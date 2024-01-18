"مستثمرو السياحة": السياحة الاستشفائية تدر دخلًا حال التركيز على الخليج وإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن السياحة العلاجية والاستشفائية هامة جدًا، وتُدر دخلًا رائعًا خاصة لو تم التركيز على دول الخليج وإفريقيا، وحتي اليوم لم نحصل على النصيب الأمثل منها.

وأضاف "عبداللطيف"، لـ"الخليج 365"، في تصريحات خاصة، أنه بجانب السياحة الاستشفائية يوجد السياحة العلاجية التجميلية التي أصبحت منتشرة في العالم أجمع بين الرجال والسيدات.

وأوضح رئيس جمعية مسافرون للسياحة، أن مصر متقدمة طبيًا بشكل كبير، ولكن ينقصها حضور المؤتمرات والمنتديات والتسويق للبورصات السياحية، مشيرًا إلى أنه لم يتواجد مسبقًا لمصر جناحًا للسياحة الاستشفائية وهو أمر لابد التركيز عليه خلال الفترة القادمة.

وأشار عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء إلى أن مصر يجب أن تحافظ على أطبائها خاصة وأن عدد كبير منهم سافر بعقود عمل إلى بعض الدول الأجنبية خلال الفترة السابقة، وموضحًا امتلاك مصر أطباء ماهرين في جميع التخصصات.

ولفت عبداللطيف إلى أنه حال التركيز في هذه النوعية من السياحة، سيتم النجاح فيها من خلال التسويق الجيد، مع ضرورة وجود برامج لكل أنواع العمليات وموقع متخصص يتضمن تكلفة العمليات والطائرات والمركب والتاكسي، على غرار دول العالم.

وتابع: "لازم يكون في باكدج لهذا الموضوع، مثلًا السياحة التجميلية أو العلاجية التجميلية للخليج بالذات بيصرفوا أكثر من 23 مليار دولار سنويًا في هذا الاتجاه، وعندنا الأطباء شاطرين في التخصصات المختلفة وواصلين لمرحلة مرتفعة جدًا، بالإضافة لوجود أجهزة طبية حديثة؛ مما يؤهلنا للنجاح.

وأكمل رئيس جمعية مسافرون للسياحة، أنه يجب التواجد بالبورصات السياحية بالعالم والعلاجية، والتسويق جيدًا للسياحة الاستشفائية، إلى جانب التسويق للمنطقة العربية وإفريقيا، وأن تكون منظومة بين وزارة السياحة والداخلية مع وزارة الصحة والفنادق؛ وستؤتي ثمارها بشكل كبير جدًا.

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