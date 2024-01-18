لمنع وقوع الحوادث.. رفع الإشغالات من الطريق الدولي الجديد "بورسعيد-الدقهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف مصدر أمني تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من تعليق تضمن الادعاء بافتراش الباعة الجائلين نهر الطريق الدولي الجديد (بورسعيد- الدقهلية)، مما يتسبب في ازدحام مروري وكثرة الحوادث المرورية.

وأكد المصدر، أن الأجهزة الأمنية قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بحملة لرفع الإشغالات بمحل الشكوى بدائرة مركز شرطة المطرية.

وأضاف المصدر، أنه تم رفع كافة الإشغالات من المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار هذه المخالفة والالتزام بالأماكن المخصصة لهم بالأسواق.