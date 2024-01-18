"إفريقية النواب" تطالب الحكومة بسرعة تنفيذ تكليفات تعزيز الاستثمارات في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

طالب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية داخل القارة الإفريقية في العديد من المجالات وخاصة الاستثمار الزراعي والمناطق اللوجستية والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لريادة تنفيذ مشروعات التعاون في هذا الصدد.

وأشاد "سليم"، في بيان اليوم الخميس، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بدراسة وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وأشقائها في القارة الإفريقية، مؤكدًا ضرورة أن يستغل جميع مستثمري القطاع الخاص اهتمام الرئيس السيسي وتكليفه للحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم للقطاع الخاص للاستثمار داخل مختلف الدول الإفريقية.

كما أشاد بحرص الرئيس على متابعة جهود الدولة لتطوير التعاون الزراعي مع القارة الإفريقية بما يتسق مع التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمي، وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية والاستفادة من الأدوات القارية لتعظيم الاكتفاء الذاتي بالقارة وحماية الأمن الغذائي.

وطالب الحكومة بمواجهة التحديات التي تواجه الاستثمارات المصرية العامة والخاصة في إفريقيا ورؤية الدولة لسبل دعم تلك الاستثمارات.