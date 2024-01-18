بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة مكاتب محامين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عناصر تشكيل عصابي بالجيزة تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم السرقة وأعادت المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من محامى باكتشافه سرقة طبنجة "مرخصة" – عدد من الطلقات - مبلغ مالي من داخل المكتب الخاص به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة عاطلين "لهما معلومات جنائية"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بإنفاق المبلغ المالي المستولى عليه والتصرف في السلاح الناري لدى عملائهما، تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على السلاح الناري من المتهمان والتصرف فيه بالبيع لأحد الأشخاص "تم ضبطه وبحوزته السلاح الناري المستولى عليه".

بتطوير مناقشة المتهمان المضبوطان أقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة، وأضافا بارتكابهما 3 وقائع سرقة من داخل 3 مكاتب للمحاماة بالجيزة، والتصرف في السلاح الناري بالبيع لأحد الأشخاص "أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الناري" كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبالغ المالية المستولى عليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.