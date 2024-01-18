بحوزتهم 18 قطعة.. ضبط 3 أشخاص في سوهاج لتصنيعهم أسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 3 أشخاص بسوهاج؛ لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية وبحوزتهم 18 قطعة سلاح ناري.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أفادت قيام 3 عاملين بإدارة ورشة بمنزلهم لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنشأة والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بالورشة وعُثر بحوزتهم على 18 قطعة سلاح ناري والأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط القائمين على جرائم تصنيع الأسلحة النارية وترويجها.