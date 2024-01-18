المشدد من 5 لـ10 سنوات للمتهمين بقتل الطفلة بسنت في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، 16 متهمًا بأحكام متفاوتة ما بين 5 إلى 10 سنوات في قضية مقتل الطفلة بسنت، التي لقيت مصرعها بطلق ناري أثناء مرورها في الشارع بمنطقة بولاق الدكرور.

وقضت المحكمة على المتهمين من الثامن للسادس عشر بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بالسجن 5 سنوات للمتهمين "أحمد.س" و "محمد.ح"، وبالسجن المشدد لمدة 3 سنوات للمتهمين "محمود.ن" و "أحمد.أ" و "محمد.ن"، وأيضا بمعاقبة المتهم "عبد الرحمن. ك" بالسجن سنة مع الشغل، كما قضت ببراءة المتهم "حسان.أ".