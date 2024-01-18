رئيس "النيل للطيران": السوق المصري واعد وقوي لأي شركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أكد ريتشارد تان، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، أن السوق المصري قوي وواعد لأي شركة طيران، ويتمتع بموقع فريد بين دول العالم، وأنه رغم الأحداث الجارية في الدول المجاورة مازال السوق المصري يعمل بكفاءة كبيرة.

وأضاف "تان"، خلال مؤتمر الشركة للإعلان عن فتح خطوط طيران جديدة لجذب السياحة والركاب إلى القاهرة، أنه في حالة استقرار الأوضاع بالدول المجاورة سيعمل السوق المصري بقوة أكبر من ذلك، كما أن تطوير المطارات وزيادة قدرتها الاستيعابية بشكل كبير يدعم نمو حركة الركاب.

وأوضح ريتشارد تان، أن الشركة خلال العام الماضي، نقلت مليون و250 ألف راكب على 9500 رحلة طيران من وإلى 23 نقطة، والمستهدف خلال العالم الجاري نقل مليون و600 ألف راكب على 12 ألف رحلة طيران من وإلى 25 نقطة تصل إليها طائرات الشركة.

وأشار إلى أن الشركة ترغب في فتح خطوط جديدة خلال العام الجاري، وتعمل على تحديث أسطولها والذي سيساعدها في زيادة الحركة إلى المطارات المصرية، كما تقوم بنقل 5 فرق سعودية كل عام لإقامة المعسكر الخاص بهم داخل المدن المصرية قبل انطلاق الدوري السعودي.

وتابع: المنافسة بين شركات الطيران في الشرق الأوسط صعبة بسبب الاستثمارات التي يتم ضخها في لشركات الطيران، لكن لو نظرنا لوجدنا أن السوق المصري ضخم بشكل كبير ويتمتع بحركة طيران دولية وداخلية وهناك عدد سكان كبير يسمح بذلك وحركة سياحة، وشركتنا تسعى للحفاظ على مكانها داخل السوق المصري وتقديم أفضل جودة للركاب.