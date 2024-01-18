بـ 2 مليون جنيه.. ضبط 8 متهمين بحوزتهم 120 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدد من العناصر الإجرامية بالإسكندرية؛ لحيازتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 2 مليون جنيه تقريباً.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة برج العرب، أول وثان العامرية، بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 8 متهمين، بحوزتهم 120 طربة لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون جنيه تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.