ضبط شخص في الدقهلية لاتهامه بتزوير محررات رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالدقهلية؛ لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، أفادت قيام شخص له معلومات جنائية بتزوير المحررات الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 15 أكلاشيه وخاتم مقلد لشعار الجمهورية لجهات مختلفة - 125 أصول وصور وشهادات ومستندات مزورة - أجهزة وأدوات تُستخدم في التزوير.

بمواجهة المتهم اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.