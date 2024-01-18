الجيزة: رفع ٧٠٠ حالة إشغال بشوارع إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة، بمنع جميع أشكال التعدي على الطريق العام ورفع إشغالات المحال والمنشأت التجارية والباعة الجائلين والاستجابة الفورية للشكاوي الواردة للمواطنين.

وقامت محافظة الجيزة، في ذلك الاطار استجابة لشكاوي المواطنين، من خلال حي إمبابة وشرطة المرافق، بتنفيذ حملة مكبرة بشوارع المحطة ومحمد حجازى والوحدة والبوهى والقومية تم خلالها رفع عدد 700 حالة اشغال متنوعة ضمت استاندات للمعروضات واعلانات وتندات مخالفة وتعديات للاكشاك والمحال.

واوضحت الجيزة، أن الحملات ساهمت في تحقيق الانضباط بالشارع وتم ايداع المصادرات بمخازن الحى.