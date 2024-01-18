كيانات غير مشروعة حصيلتها 50 مليونا .. ليلة سقوط تاجر النقد الأجنبي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوازارة الداخلية صاحب مكتب إستيراد وتصدير في الجيزة لاتجاره في النقد الأجنبي.

معلومات وتحريات أدارة البحث الجنائي، افادت قيام صاحب مكتب إستيراد وتصدير بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية ـ تأسيس الشركات.

عقب تقنين الإجراءات امكن ضبطه، واعترف بتحصيله على الاموال بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه).

جري إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.