القبض على عاطل روج "ألعاب نارية" على الفيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تقوم بالترويج للألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة حاصل على دبلوم مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة العمارى بالأقصر، وبحوزته عثرا على 490 قطعة ألعاب نارية، وأقر بحيازته للمضبوطات من صاحب محل عطور "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية، تم ضبطه وبحوزته 51 قطعة ألعاب نارية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

جري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.