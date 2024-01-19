أخبار مصر

الداخلية تضبط 7 أجانب حاولوا تهريب "القات"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدد من العناصر الإجرامية لمحاولتهم جلب وتهريب كميات من مخدر القات إلى داخل البلاد، وقدرت قيمتها المالية بـ 8 ملايين جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عدد 7 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات عدة دول" تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة وخاصة مخدر "القات" وترويجه على عملائهم .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وبحوزتهم "كمية لمخدر القات وزنت 388 كيلو جرام – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية عملات "أجنبية ، محلية"متحصلات بيع المواد المخدرة".

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم تقدر بـ 8 ملايين جنيه.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع وتوجيه الضربات الأمنية لمتجرى المواد المخدرة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا