الداخلية تضبط 7 أجانب حاولوا تهريب "القات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدد من العناصر الإجرامية لمحاولتهم جلب وتهريب كميات من مخدر القات إلى داخل البلاد، وقدرت قيمتها المالية بـ 8 ملايين جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عدد 7 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات عدة دول" تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة وخاصة مخدر "القات" وترويجه على عملائهم .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وبحوزتهم "كمية لمخدر القات وزنت 388 كيلو جرام – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية عملات "أجنبية ، محلية"متحصلات بيع المواد المخدرة".

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم تقدر بـ 8 ملايين جنيه.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع وتوجيه الضربات الأمنية لمتجرى المواد المخدرة.