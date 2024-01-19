"الأباصيري هتقولك".. برنامج ديجيتال جديد على منصات cbc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تطلق قناة "CBC"برنامج ديجيتال جديد عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمه الإعلامية هبة الأباصيري مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، بعنوان "الأباصيري هتقولك" وذلك فى إطار خطة القناة الموسعة لإطلاق تلفزيون ديجيتال موسع، يتضمن عددًا كبيرًا من البرامج المتخصصة والمتنوعة وتقدم محتوى متخصصًا في الديجيتال.

ومن المقرر أن يدور البرنامج حول مناقشة المواضيع الاجتماعية من خلال قصص حقيقة للسيدات والرجال تعرضوا لمشاكل اجتماعية أو إنسانية ويتم عرض حلول لها وتكون المشكلات من خلال مداخلات عبر البرنامج.

وتُعرض الحلقة الأولى للبرنامج غدًا عبر منصات "CBC" المختلفة، فيما يأتي البرنامج تحت إشراف مديرة إدارة الديجيتال نسمة سمير وإعداد مروة ياسين وبروديسر أمل أبو النصر.

وكانت القناة قد أطلقت مجموعة من البرامج منها "من قلبي" للإعلامية منى عبدالغني وعدد آخر من البرامج .