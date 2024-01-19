الأرصاد تتوقع سقوط أمطار وانخفاض الحرارة في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، ستشهد الأجواء سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحرى .

وأشارت إلى انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من ٥:٤ درجة مئوية.

وأوضحت أنه يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت إلى حدوث اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج ٤:٣ أمتار.

ولفتت إلى أن اليوم الجمعة سيشهد شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، موضحة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى ٢٣ درجة مئوية