الأرصاد تحدد سبب زيادة الإحساس ببرودة الطقس خلال الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

حددت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقع حدوثها خلال الفترة من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يشهد السبت شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد يوم الأحد أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية على فترات متقطعة، علاوة على نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه اعتبارًا من الإثنين المقبل، تسقط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري وانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أنه يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.