حددتها الأرصاد.. ظواهر جوية تسيطر على طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم الجمعة، حيث يكون الطقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد وبارد على باقي الأنحاء.

وتوقعت تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن الشبورة قد تصل لحد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.