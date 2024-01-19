ضبط صاحب شركة إنتاج فني بدون ترخيص في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وكشفت التحريات قيام المتهم باستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وكذا مصنفات سمعية وبصرية داخل الشركة بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط مالك الشركة، مقيم بمحافظة القاهرة، وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط استوديو تصوير والكاميرا المستخدمة محمل عليها مقاطع فيديو واستوديو صوت بداخله أجهزة ومعدات صوت ووحدة معالجة مركزية محمل عليها مجموعة من البرامج والتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية بدون تصريح.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك الشركة وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.