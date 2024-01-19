بمناسبة عيد الشرطة الـ 72.. الحماية المدنية تستقبل عددا من طلاب المدارس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبلت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة الجديدة، عدد من طلاب إحدى المدارس بالقاهرة، حيث تم الترحيب بهم وتقديم بعض الهدايا العينية لهم.

كما تم إلقاء محاضرة للأطفال تعرفوا خلالها عن الدور المنوط لإداراة الحماية المدنية فى التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية بكافة أقسامها والتي تشمل "الإطفاء – الإنقاذ – المفرقعات".

كما تضمنت الزيارة عرض أحدث معدات الإطفاء و الإنقاذ وشرح عن كيفية إستخدامهم ومدى أهمية تلك المعدات فى التعامل مع كافة البلاغات.

ومن جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، لاسيما في مجال الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلاب المدارس لما لها من دور إيجابي في تنمية الوعي الأمني للنشء.