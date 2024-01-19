"المخدرات طريق الهلاك".. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التلفزيون والإذاعة المصرية والقنوات الخاصة، بعد قليل، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنه بالقاهرة.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة بعنوان "المخدرات طريق الهلاك"، ويتلو القرآن الشيخ قطب أحمد الطويل.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن حفظ العقل أحد الكليات الست التي أكد على حفظها الشرع الشريف، وأن الاتجار في المخدرات من أشنع الجرائم وأخطرها على البشرية، وأن أموالها سحت وسم قاتل.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن مواجهة التعاطي والإدمان وتجارة المخدرات مطلب شرعي وواجب وطني، وواجبنا متضامنين أن نحمي المجتمع وبخاصة الشباب من وباء الإدمان الذي يشكل خطرًا كبيرًا على الفرد والأسرة والمجتمع، بمزيد من التوعية والمتابعة الأسرية والإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وأمانه واستقراره، أو بعقول أبنائه وشبابه.