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"خد بالك".. رادار السرعة يتلقط 11 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط‏ 45856 مخالفة متنوعة.. ومن بين المخالفات 551 مخالفة السير بدون تراخيص، 72 دراجة نارية مخالفة، 10959 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تم ضبط 19 مخالفة موقف عشوائي، و1073 مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، وضبط 6 مخالفات شروط التراخيص.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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