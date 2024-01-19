"منظمات وهمية وطبنجة صوت".. كيف أوقعت الداخلية نصاب "المصالح الحكومية" في الجيزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي بالفيوم، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال انتحاله صفة مسؤول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية وإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم لدى الجهات الحكومية والخاصة وإمكانية تعيينهم وذويهم بالعديد من الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله منهم على مبالغ مالية، وحتى يتمكن من الإيقاع بضحاياه قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" ويتواصل مع رُواد مواقع التواصل الاجتماعي بتلك الصفة المنتحلة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهم والقبض عليه بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزته كمية من الكارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات، كمية من المستندات منسوبة لمنظمات وهمية بالصفات المنتحلة، طبنجة صوت، عدد من الطلقات لذات العيار، عدد من طلبات التعيين بوظائف حكومية، 5 هواتف محمولة، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي بفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين احتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامه بإصدار تلك الكارنيهات من خلال استخدام برامج "الفوتوشوب" في نشاطه الإجرامي.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.