4 مصابين في "خناقة الحجارة" بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة تبادل طرفاها التراشق بالحجارة مركز الصف جنوب الجيزة.

تلقى مأمور مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بعزبة السلام.

دفع مدير مباحث الجيزة بتعزيزات أمنية بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الجنوب.

تبين بالفحص المبدئي نشوب مشاجرة بين عائلتين مما أسفر عن سقوط 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج.

قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على الموقف وألقت القبض على الطرفين وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.