"بينهم وبين الموت لحظة".. تفاصيل اختناق سيدة وطفليها داخل عقار بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - تجري النيابة العامة بالشرابية، التحقيق في إصابة سيدة وطفليها بالاختناق نتيجة تسرب غاز داخل شقتها.

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث الجنائية، حول الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، والاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود مصابين داخل عقار بمنطقة أرض الشركة بالشرابية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة أم وطفليها بالاختناق إثر تسرب للغاز، "كانوا هيموتوا"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.