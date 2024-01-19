الفيديو.. المفتي: الصحابة كانوا يعزلون لتنظيم النسل في عهد رسول الله

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الصحابة علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعزلون من أجل تنظيم النسل، أي كانوا ياخذون من الوسائل التي كانت تمنع إلتقاء الحيوان المنوى بالبويضة، فلا يحدث حمل، وعلم بها رسول الله، ولم يعدل عليهم ولم يعدل لهم المسار، وهذا معناه أنه يقر هذا الفعل .

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "هذه الوسيلة العزل كانت موجودة من عهد سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعزلون خشية الولد، وكانوا يعزلون خشية التأثير على جمال المرأة وهو ما عرف بالتحسين، وصلوا يرتقوا حتى يمكن الي تحريم الحمل في حال قدر يضر بالمرأة".

واوضح: "الأحكام تدور وفق الحالات المعروضة، وايضا وفق الحالة الاقتصادية المعيشية، في مصر. فالمورد علي قدره، فلو هكثر من النسل، فلن استطيع أن اربى وانفق بصورة تحسن النسل وتوفر لهم احتيجاتهم، فلو قولنا إن موارد الدولة غير قادرة على هذا الكم من زيادة النسل كل عام، انتقلنا هنا إلى حالة الضرورة ويصبح تنظيم النسل ضرورة وواجب، وهذا حكم كان موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".