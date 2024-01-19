بحضور شيخ الأزهر ووزير التموين.. بدء عزاء حاتم صادق صهر جمال عبدالناصر



محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

بدأ عزاء حاتم صادق، صهر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ورئيس مجلس الإدارة السابق لبنك عودة مصر، منذ قليل في دار مناسبات مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

حضر العزاء: الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله.

ورحل حاتم صادق إلى جوار ربه، الثلاثاء الماضي، بعد خبرة مصرفية تصل إلى 50 عاما، بعد أن بدأ حياته المهنيه محررا صحفيا في جريدة الأهرام.

وحاتم صادق هو صهر الرئيس السابق جمال عبد الناصر ووالد المصرفية هالة صادق الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد، حيث شهدت مسيرته المهنية تقلده العديد من المناصب المختلفة بالقطاع المصرفي.