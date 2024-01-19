تُضر بالاقتصاد.. المفتي يحذر من إيداع الأموال عند المستريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يعرف بالمستريحين؛ لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي.

وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن السمسرة حلال شرعا؛ لأنها توسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعا ما دامت السلعة أو ما في معناها حلالا، فضلا عن ضرورة توافر شروط لها، أهمها البعد عن التدليس والغرر، وكذلك ضرورة الالتزام بالقوانين المقررة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

وتابع: عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو صبغة إسلامية يساء فهمها، حيث إن الداعين إلى توظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية، وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة بدءا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة.

إقرأ أيضًا:

الفيديو.. المفتي: الصحابة كانوا يعزلون لتنظيم النسل في عهد رسول الله